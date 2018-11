Plizzari-Bellanova-Tsadjout, benzina verde per il Milan

Il Milan punta sul Made in Milanello. O sui talenti fatti in casa, se preferite. Tra i migliori prospetti rossoneri, scrive La Gazzetta dello Sport, ci sono Alessandro Plizzari, quarto portiere della prima squadra, il terzino destro Raoul Bellanova e l’attaccante Frank Tsadjout. Quest’ultimi due sono agli ordini del tecnico Alessandro Lupi nella Primavera milanista, pur avendo già assaggiato la convocazione di Gattuso. Promettono bene anche Emanuele Torrasi (centrocampista) e un paio di attaccanti, come il 16enne Lorenzo Colombo e Daniel Maldini, figlio di Paolo.