Pobega a Milan TV: "C'è rammarico ma abbiamo tantissima voglia di giocare il ritorno"

Tommaso Pobega ha rilasciato un'intervista a Milan TV al termine della sfida contro l'Inter. Di seguito le dichiarazioni:

Sulla partita

"Non siamo riusciti ad approcciarla come volevamo, c'è rammarico. Nel secondo tempo abbiamo cercato di reagire ma siamo stati poco precisi e poco lucidi e quindi non abbiamo inciso".

Sul ritorno

"Abbiamo tantissima voglia, fosse per noi giocheremmo subito il ritorno per cercare di mettere tutto in campo e ribaltare questa partita. Dovevamo alzare intensità e ritmo. Volevamo cercare qualche episodio per riaprire la partita".

Sulla gara contro lo Spezia

"Da domani dobbiamo pensare alla partita di La Spezia, sarà una gara insidiosa e potrà portare diverse difficoltà. Dobbiamo affrontarla al massimo"