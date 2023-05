Pobega a Sky: "Daremo tutto al ritorno per ribaltare la partita e mostrare che siamo più di così"

MilanNews.it

Intervistato a Sky Sport, Tommaso Pobega ha parlato così dopo la sconfitta con l'Inter: "Non siamo riusciti a mettere in campo quello che abbiamo preparato, ci è mancato quel qualcosa di nervoso per indirizzarla. Abbiamo provato a reagire nel secondo, ma non siamo stati precisi e determinati".

Sul clima: "Non siamo contenti, ma siamo consapevoli che c'è una partita. Daremo tutto per ribaltare e mostrare che siamo più di così"