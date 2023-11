Pobega a Sportitalia: "Remiamo tutti dalla stessa parte e seguiamo Pioli. I nostri tifosi sono incredibili"

Tommaso Pobega è stato tra i più positivi nella partita che il Milan ha vinto di misura contro la Fiorentina. Il centrocampista rossonero ha giocato 90 minuti di grande quantità e sacrificio, permettendo a Loftus-Cheek di ammorbidire il suo rientro tra i convocati in campionato. Il numero 32 rossonero è poi intervenuto ai microfoni di Sportitalia al termine della gara in zona mista: "Una vittoria che abbiamo cercato perché arrivavamo da quattro partite in campionato che non vincevamo, il nostro obiettivo principale era questo: abbiamo portato a casa una vittoria soffrendo e un po' sporca, però di fondamentale importanza"

Poi ha continuato: "Oggi abbiamo dato prova che a livello mentale e di carattere ci siamo, questo era quello che cercavamo. Dunque tre punti fondamentali".

Sugli obiettivi all'interno del gruppo: "Non ci sono dubbi: remiamo tutti dalla stessa parte, seguiamo il mister. Oggi si è visto: come in tutte le partite seguiamo ciò che abbiamo preparato, ci alleniamo bene in settimana. Scendiamo in campo per dare sempre il massimo"

Sull'esordio di Francesco Camarda: "Penso sia stata un'emozione bellissima. San Siro è sempre uno spettacolo, i nostri tifosi sono incredibili. Lui è un ragazzo giovanissimo, del settore giovanile, sarà contentissimo. Da domani avremo la testa pronta per il Borussia Dortmund: dobbiamo mettere in campo il miglior Milan possibile"