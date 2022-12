Pobega: "C'è tempo per conciliare sport e studio se hai la motivazione"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, è stato intervistato dalla redazione di Numero Diez a margine di un evento Adidas. Questo il pensiero del mediano rossonero sul suo percorso da professionista a cui ha affiancato quello dello studente: "Ho iniziato a studiare per tenermi un piano B, ero in C e non sai mai se le cose andranno per il meglio. Il tempo per conciliare tutto c’è, è più difficile trovare la forza e la voglia di portare il libro in ritiro. Se hai la motivazione trovi il tempo e il modo di portare tutto a termine"