Pobega compie gli anni, il messaggio di auguri del Milan

Tommaso Pobega compie oggi 24 anni: il centrocampista nato a Trieste e cresciuto nel vivaio rossonero, quest'oggi festeggia il suo compleanno. Questo il messaggio che il club gli ha dedicato sui social: "Mandate i vostri auguri a un rossonero di lunga data. Tanti auguri Tommy!".

Send in your birthday wishes for this long-time Rossonero! ❤️



Tanti auguri Tommy! #SempreMilan



Brought to you by @BancoBPMSpa pic.twitter.com/kBCzGXk8Id