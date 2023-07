Pobega dopo il Real: "Test importante contro un avversario di alto livello. Rispetto all'anno scorso..."

Al termine dell'amichevole contro il Real Madrid, Tommaso Pobega ha parlato così ai microfoni di Milan TV: "E' stato un test importante, il primo della stagione contro un avversario di alto livello. Siamo soddisfatti della prestazione e di come abbiamo approcciato la partita, poi ovviamente andremo a rivedere cosa abbiamo sbagliato per cercare di fare meglio la prossima volta. Il viaggio ha un po' pesato, ma abbiamo lavorato bene a Milanello. Ora dobbiamo mettere minuti nelle gambe, partite come queste ti aiutato perchè alzi subito il livello".

Sulle differenze con la scorsa stagione: "Abbiamo provato un approccio diverso quando siamo in possesso, ma tanti concetti rimangono gli stessi dell'anno scorso. Io cerco di mettermi sempre a disposizione e di fare quello che mi chiede il mister, quindi qualsiasi cosa mi verrà chiesta cercherò di farla al massimo. Chiaramente io ho determinate caratteristiche che in certi contesti possono essere esaltate, ma io cerco di migliorare sotto tutti gli aspetti, soprattutto quelli in cui ho maggiori difficoltà per diventare più completo possibile".

Sul nuovo Milan: "Se riusciamo a tenere gli elementi positivi dell'anno scorso e a migliorare le cose negative, sicuramente vedremo un Milan migliore. Cercheremo di fare il meglio possibile".