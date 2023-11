Pobega favorito in mezzo al campo contro la Fiorentina: il motivo

Questa sera il Milan giocherà in campionato contro la Fiorentina: appuntamento alle 20.45 a San Siro. Una gara fondamentale per i rossoneri anche perché la formazione toscana si trova a soli tre punti di distanza dal Diavolo: una sfida Champions in piena regola. Al netto delle tante assenze in difesa e attacco, Pioli sta sciogliendo gli ultimi dubbi anche sul centrocampo. Nello specifico Tommaso Pobega è in vantaggio per un posto da titolare in mezzo al campo insieme a Musah e Reijnders.

A stare in panchina sarà Rade Krunic, il bosniaco che è reduce anche dagli impegni con la sua nazionale, verrà tenuto inizialmente a riposo da Stefano Pioli che prevede di utilizzarlo dal primo minuto nella gara cruciale di Champions League contro il Borussia Dortmund di martedì. Anche Loftus-Cheek partirà dalla panchina: l'inglese è reduce da un infortunio prolungato e dunque Pioli lo utilizzerà questa sera a gara in corso, risparmiandogli un minutaggio eccessivo.