Pobega scherza con Giroud: "Adesso Sportiello non gioca più"

vedi letture

Piacevole e divertente teatrino accaduto a fine partita tra Tommaso Pobega e Olivier Giroud. Durante i festeggiamenti per la vittoria di Genova grazie alla rete di Pulisic, Pobega, scherzando, si avvicina al bomber francese, ironizzando sul "nuovo" Ruolo come portiere nei minuti finali della partita di Genova: "Adesso Sportiello non gioca più, abbiamo Giroud".