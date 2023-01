Pobega sulla Coppa Italia: "L'obiettivo è vincere almeno una competizione"

MilanNews.it

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, si è così espresso a SportMediaset in vista della gara con il Torino di domani sulla Coppa Italia: “È stato confermato più volte dal mister, da Maldini, dal capitano che vogliamo essere competitivi in ogni competizione e l’obiettivo è quello di vincere almeno una competizione, portare a casa una coppa per continuare il percorso e migliorare in mentalità e approccio a tutte le competizioni che affrontiamo”.