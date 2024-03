Pochi dubbi, Rafa Leao è l'Mvp di Fiorentina-Milan

Un assist, un gol e il panico seminato nella difesa della Fiorentina. Non ci sono sorprese nel leggere gli esiti dei voti dei tifosi del Milan: l'Mvp di Fiorentina-Milan è Rafael Leao. Così hanno deciso i sostenitori rossoneri votando sull'App ufficiale del club, come di consueto dopo una vittoria. Il profilo ufficiale di X del Diavolo ha riportato così la notizia: "Non c'è una migliore ricompensa per la 200esima presenza!". Al secondo posto Mike Maignan, al terzo posto Samuel Chukwueze. Tra i candidati c'era anche Tijjani Reijnders.