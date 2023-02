Pochi gol e assist, Saelemaekers: "Ho molti compiti difensivi e non è facile avere energie per l'ultimo movimento"

MilanNews.it

Alexis Saelemaekers, esterno rossonero, è stato intervistato da Christophe Fraken di dhnet.be e ha parlato diffusamente del momento rossonero e del rapporto con molti dei suo compagni. Questo il suo pensiero sul fatto che regala pochi gol o assist: "Lo so. Devo dare equilibrio alla squadra e ho molti compiti difensivi. Faccio molte corse e non è sempre facile avere le energie per l'ultimo movimento. Questa lucidità è un punto di lavoro in allenamento, anche se so che l'allenatore è contento del mio contributo".