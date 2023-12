Poco Adli in questo Milan: i numeri del centrocampista rossonero

Il Milan è reduce dal brutto pareggio contro la Salernitana e soprattutto dalle importanti, ma per ora non decisive, ore di riflessioni sull'operato di Mister Stefano Pioli. La posizione dell'allenatore rossonero è ora più che mai in bilico, dopo le recenti prestazioni della squadra in questo ultimo periodo. E' necessario però fare anche un breve focus su Yacine Adli, che dopo diverse sporadiche presenze sembra ora esser tornato nel dimenticatoio per Stefano Pioli. Con l'ultima presenza ufficiale del centrocampista franco-algerino, datata 9 dicembre nella sfida contro l'Atalanta, le possibilità di vedere di nuovo in campo l'ex Bordeaux diminuiscono sempre di più. Non ha aiutato certamente il brutto ed ingenuo errore nella sfida contro l'Udinese, quando i rossoneri persero per un rigore segnato da Pereyra procurato proprio per fallo di Adli, da poco subentrato in campo. Ciò che tutti si chiedono, legittimamente con le scelte poi prese dal mister, è come questo giocatore possa ancora essere d'aiuto con così poco minutaggio finora avuto in stagione.

Infatti, questi i numeri del numero 7 rossonero: 10 presenze sin qui, 7 in Serie A e 3 in Champions League, con Adli che però, nelle ultime due gare di campionato, ha assistito alle partite dei suoi compagni dalla panchina totalizzando 0 minuti tra Monza e Salernitana.