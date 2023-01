Poco spazio per Yacine Adli: appena 114' minuti per il franco-algerino

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Yacine Adli, arrivato al Milan nel corso di questa estate dopo essere rimasto un anno in prestito al Bordeaux, squadra da cui il Milan lo ha acquistato, non è riuscito ancora a fare breccia nel cuore di Stefano Pioli. Il nuovo numero 7 rossonero ha giocato solo 4 volte con la maglia del Milan, di cui una volta sola da titolare, per un totale di 114 minuti. Non si può che far meglio nel 2023.