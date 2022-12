PODCAST - "Succede solo a chi ci crede". Il racconto dello scudetto da un punto di vista diverso

MilanNews.it

Sono gli ultimi giorni del 2022, l’anno dello scudetto più bello di sempre. E come accade in questo rush finale dei 365 giorni, la mente cerca di andare a captare i momenti belli che per il Milan sono tanti. Dal derby del 5 febbraio al gol di Tonali contro la Lazio, passando per il coast-to-coast di Theo Hernandez contro l’Atalanta fino alla vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo. L’esodo a Casa Milan in tarda serata e la festa lunga tutto il giorno delle 24 ore dopo, con un milione di tifosi milanisti scesi per le strade della città in un evento che non si era mai visto prima.

“Succede solo a chi ci crede” è stato il claim del tricolore ed è anche il titolo del fotolibro di Daniele Mascolo, da 12 anni al nostro fianco, che è uscito negli ultimi giorni. Nel podcast odierno, l’incontro con l’autore.