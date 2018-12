Pogba, Mou mi ha fatto sentire migliore

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - "Abbiamo vinto dei trofei con Mourinho: mi ha fatto migliorare come persona e voglio ringraziarlo per questo. Sono sicuro che come me la pensano anche gli altri compagni di squadra, ma ora è il passato e noi pensiamo alla prossima partita". Così Paul Pogba parla alla Bbc dell'allenatore portoghese, che alcuni giorni fa è stato licenziato dal Manchester United. Ieri i 'Red devils' hanno stravinto in Premier, sul campo del Cardiff, mettendo a segno una cinquina. I rapporti fra Pogba e Mourinho non sono mai stati sereni, ma il francese ha sorpreso tutti. Poi, parlando del successo di ieri, ha aggiunto: "E' stata una prestazione fantastica, siamo felici di avere iniziato così, ma adesso dobbiamo continuare su questa strada. Non possiamo segnare cinque gol in questa partita e poi perdere la prossima".