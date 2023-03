Polemiche dopo Inter-Juventus: AIA infastidita dalle dichiarazioni di Inzaghi

Fonte: tuttomercatoweb.com

"È successa una cosa inaccettabile, oggi mi riesce difficile parlare di calcio". Simone Inzaghi ha usato parole durissime, nel post partita di Inter-Juventus, per commentare l'arbitraggio del derby d'Italia. Dichiarazioni che, secondo SportMediaset, avrebbero suscitato fastidio presso i vertici arbitrali.

Nessuna mancanza di rispetto. Il tecnico interista ha infatti parlato di "mancanza di rispetto" in relazione all'analisi di chi ha sostenuto che non vi fossero immagini chiare a comprovare i tocchi col braccio di Rabiot e Vlahovic. Anche queste affermazioni avrebbero infastidito il designatore Gianluca Rocchi: una mancanza di rispetto, secondo l'ex fischietto, sarebbe stata quella di chiudere la faccenda nel giro di pochi secondi. I quattro minuti trascorsi dal gol alla sua convalida, invece, confermerebbero la volontà della squadra arbitrale, VAR compreso, di analizzare il più possibile un'azione oggettivamente complicata da decifrare. A maggior ragione considerando che per l'AIA la gestione dell'evento è stata più che positiva.