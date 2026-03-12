Polemiche Inter, Rossi sul presunto fallo di mano di Ricci: "Braccio attaccato al corpo? Una cavolata, è una spiegazione per arrampicarsi sugli specchi"

vedi letture

Giorgia Rossi, giornalista e conduttrice televisiva, è intervenuta così al podcast "Cose Scomode", commentando così l'inesistente rigore non concesso all'Inter per presunto fallo di mano di Ricci. Questo un suo estratto delle sue parole:

"Mano di Ricci? Sembra essere un po' cambiato il metro di assegnazione dei rigori nelle ultime settimane: un rigore così io l'ho visto dare più di una volta. Chi dice che il braccio era in chiusura, è una cavolata: è una spiegazione per arrampicarsi sugli specchi e trovare qualcosa per dire che non andava dato. Tre settimane fa lo davano? Però questo è lo stesso campionato di tre settimane fa...".