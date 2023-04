Politano: “Normale che c’è rabbia per le decisioni dell’arbitro”

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in mixed zone al termine della partita di andata dei quarti di finale di Champions League, l'attaccante del Napoli Matteo Politano si è espresso così sulla gara di ritorno e sull'arbitro: "I nostri tifosi sono sempre presenti, so che martedì prossimo ci sarà una grande bolgia perché abbiamo bisogno di loro: ci affideremo a loro e ci daranno la spinta giusta per vincere. E' normale che ci sia rabbia per le decisioni dell'arbitro però ormai è andata così: dobbiamo guardare avanti, è inutile star qui a protestare con l'arbitro che l'ha vista così. Pensiamo alla prossima partita"