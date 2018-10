Polverosi (CorSport): "Juve di Allegri come il Milan di Sacchi"

La Juventus di Massimiliano Allegri come il Milan di Arrigo Sacchi. Questo il paragone lanciato questa mattina dalla prima firma del 'Corriere dello Sport' Alberto Polverosi. Di seguito un breve estratto: "Il primo tempo della Juventus all'Old Trafford è stato troppo clamoroso per non avvertirne gli effetti benefici anche il giorno dopo. Se i due artefici fossero fra loro simpatizzanti (e non lo sono), diremmo che il dominio della Juve di Allegri in una partita di Champions in trasferta e in uno stadio che è un tempio del calcio ha ricordato quello del Milan di Arrigo Sacchi quando imperversava in Europa. Erano diverse le concezioni, ma non la padronanza, non l'autorevolezza, non la forza e la personalità".