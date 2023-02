Polverosi su CorSport: "Champions, Milan-Tottenham crocevia per Pioli e Conte"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Sono 4.650 giorni, anni bisestili compresi, che non vinciamo la Champions League", apre così il fondo dedicato sul Corriere dello Sport Alberto Polverosi. E la possibilità che il digiuno per le squadre italiane si allarghi ancor di più è reale. "Adesso con gli stranieri che tracimano, ma che spesso sono di seconda e terza scelta, siamo ripiombati nell’anonimato", eccezion fatta per l'Inter di Mourinho. La speranza più grande sembra il Napoli, ma questa sera si riparte da Milan-Tottenham. Entrambe le squadre sono nel pieno di un periodo nero: il Tottenham esce frastornato dalla batosta di Leicester, mentre il Milan prima della vendetta sul Torino "nelle 8 partite ufficiali del 2023 ne ha vinte solo due". Per Conte e per Pioli questa è la partita della verità, "la doppia partita che può risolvere più di un problema". Andare avanti può dare un senso alla stagione per entrambe, tra i malcontenti dell'ex Inter e i dubbi sul tecnico rossonero.