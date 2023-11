Polverosi sulla lotta per il titolo: "A fatica, ma c'è anche il Milan"

Nel sabato di Serie A, due delle più nobili inseguitrici come Milan e Napoli che, non a caso, sono le ultime due squadre che hanno vinto lo scudetto, hanno ritrovato la carreggiata giusta vincendo le rispettive partite dopo un periodo un po' oscuro. Il giornalista Alberto Polverosi ha parlato dei rossoneri e dei partenopei nel suo pezzo di commento, questa mattina sul Corriere dello Sport. Il suo parere verte sulle possibilità di competere per lo scudetto.

Le parole di Polverosi: "C’è il Napoli e c’è anche il Milan. A fatica, ma c’è anche il Milan. Questo sabato ha dato un accenno di quello che potrebbe diventare il campionato di Serie A 2023-24 nelle prossime settimane. Non più una questione a due, ma a quattro. Dipende anche da cosa accadrà stasera, a Torino. Ma intanto il segnale è arrivato, Napoli e Milan non sono tagliate fuori, che Inter e Juve lo sappiano".