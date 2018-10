Ponciroli: "Gattuso al tappeto?"

Il Derby, perso nel recupero, ha demolito l’immagine di Ringhio. Gli applausi si sono trasformati in fischi. La Curva si è schierata contro giocatori e tecnico. Come è possibile? Gattuso non era “il salvatore della patria”? Prima del Derby, la panchina di Rino era saldissima, ora deve puntellarla con buone prestazioni e, soprattutto, vittorie convincenti. In tanti si stupiscono, non credo ce ne sia motivo. La grandeur di un tecnico, in fin dei conti, è basato sui risultati che porta. Puoi anche essere bravissimo, preparatissimo e con la giusta grinta ma se non porti a casa vittorie, sei attaccabile e indifendibile. Gattuso è un gladiatore, conosce i rischi del mestiere e saprà lottare contro tutto e tutti finché avrà un barlume di energia in corpo. Ma che succederà se fallirà? Chi prenderà il suo posto? Chi, tra Leonardo e Maldini, due suoi grandi amici, gli comunicherà il suo esonero? Tante domande, alcune ingombranti. Il nome di Conte, sempre che il Real Madrid non decida di farsi avanti in maniera tangibile, resta ricco di fascino… Eppure, prima di salutare uno come Gattuso, meglio pensarci non una, non dieci, non cento ma almeno mille volte…