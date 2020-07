Porrà: "Ibra è cambiato: il legame con Leao lo dimostra"

Giorgio Porrà di Sky Sport ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: "La vita professionale di Ibra è una specie di romanzo epico, una specie di 'Trono di spade', E' difficile trovare una superstar così divisiva come Ibrahimovic. Il ritorno di Zlatan è una benedizione per tutti, non solo per il Milan. L'Ibra di ritorno, quella della seconda esperienza milanista, è diverso anche dal punto di vista caratteriale. E' un Ibra - mi riferiscono - che non attacca più i compagni all'armadietto ed è molto più altruista, una specie di tutor con i giovani. Il legame con Leao lo certifica".