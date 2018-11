Porrà: "Il Milan ha limiti di personalità, ma non va tolto quanto di buono fatto fino ad ora. Ibra? Resta un campione, non mi fido dei ritorni ma lui è un discorso a parte"

Il giornalista di Sky Sport Giorgio Porrà ha commentato così le tematiche di attualità in casa rossonera:“Pensavo che la difesa del Milan potesse essere accettata, visto il precedente di Higuain con la maglia del Napoli. Immaginavo che ci sarebbe stato un trattamento diverso. È un’assenza pesantissima per il Milan, già flagellato da molte assenze. Basta vedere la probabile formazione anti-Lazio. È chiaro che è un problema anche in prospettiva. Il Milan ha tante difficoltà e limiti di personalità ma questo non deve togliere quanto di buono si è visto. Il Milan, nella sua versione ispirata, è tra le cose migliori di inizio stagione. In queste settimane si parla più di Ibrahimovic che di altro, e questo non è un segnale positivo. Le perplessità sovrastano le certezze e questo non va bene per una squadra che ha un traguardo da raggiungere. Anche a quell’età resta un campione, non mi fido dei ritorni ma Ibra è una questione a parte. Ibra resta Ibra, il fatto che continui a dire che viene da un altro pianeta significa che è ancora carico. È uno di quei rarissimi giocatori che fanno la differenza con la sua sola presenza in campo”