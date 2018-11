Porrà: "Il nervosismo è un limite cronico di Higuain, ormai difficile da limare. Due giornate di squalifica inevitabili"

Giorgio Porrà, a Sky Sport, ha commentato così le proteste di Higuain, nel match contro la Juventus: “Il discorso Higuain è difficile da affrontare. Come dice Capello, che lo ha lanciato al Real Madrid, è tra i migliori cinque attaccanti al mondo anche ora che ha trent’anni ma ha dei limiti che continuano a zavorrarlo. Sono limiti cronici, non più limabili. Viene tradito dall’ansia quando arriva sul dischetto in circostanze importanti, ne ha sbagliati tanti con il Napoli. È tradito anche dal grande orgoglio quando vuole spaccare il mondo nelle serate più delicate. Un orgoglio che finisce per trasformarlo, lui che nel River Plate è stato svezzato da Passarella, uno dei giocatori più cattivi della storia del calcio, e un po’ di imprinting glielo ha lasciato. Queste reazioni sono capitate in diverse circostanze e quando non deve accadere, contro le sue squadre, dovendo subire anche l’atteggiamento misericordioso di Ronaldo. Quella era una reazione nervosa, è apprezzabile il mea culpa del post partita, ma due giornate di squalifica sono inevitabili”.