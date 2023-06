Porrà: "Sono curioso di capire dove porterà questa svolta legata agli algoritmi"

MilanNews.it

Intervenuto a Sky Sport 24, il giornalista Giorgio Porrà ha commentato alcune tematiche d'attualità nel mondo Milan, tra l'addio di Maldini e le nuove responsabilità per mister Pioli: "Naturalmente non sono d’accordo con quanto successo a Paolo Maldini, trovo che si sia fatto un ragionamento molto americano tra virgolette: “Quello è lo scatolone, prendilo ed imbuca la porta”. Non si fa così con Paolo Maldini e con tutto quelli che hanno fatto grandi le loro società. Detto questo non so se Pioli avrà maggior capacità di movimento e maggiori responsabilità. Come tanti sono curioso di capire come si muoverà il Milan e quelli che andranno a sostituire Maldini e Massara, che continuo a pensare abbiano fatto un ottimo lavoro a parte qualche scommesso che per il momento non è stata vinta, De Ketelaere su tutti e sul quale il Milan pare voglia continuare ad insistere.

Sono molto curioso di capire dove porterà questa svolta legata agli algoritmi. Detto questo, a me l’intelligenza molto umana di Pioli continua a piacere parecchio. Trovo che abbia fatto un ottimo lavoro, ma anche lui dovrà alzare inevitabilmente il livello dell’asticella perché non si finisca di considerare una circostanza episodica quel magnifico scudetto di un paio d’anni fa”.