Porta inviolata in trasferta, quasi due mesi dopo. È la quarta volta in stagione

vedi letture

Dopo quasi due mesi, il Milan torna da una trasferta senza gol al passivo. L'ultima volta risale al 7 gennaio al "Castellani", quando Mike Maignan ha mantenuto la porta inviolata contro l'Empoli nel successo dei rossoneri per 0-3.

Le successive partite lontano da San Siro hanno portato diversi gol al passivo, nello specifico:

20 gennaio, Udinese - Milan 2-3

3 febbraio, Frosinone - Milan 2-3

18 febbraio, Monza - Milan 4-2

In generale in questo campionato si tratta della terza partita fuori casa in cui il Milan non subisce reti, dopo quella d'esordio a Bologna del 21 agosto (0-2) e quella sul campo del Genoa lo scorso 7 ottobre (0-1). Allargando il discorso anche alle coppe, il numero sale a 4 considerando anche lo 0-0 contro il Borussia Dortmund in Champions League.