Portanova: "Milan e Inter sono partite bene, la Juve mi preoccupa"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Daniele Portanova, ex difensore del Napoli: "Milan e Inter sono partite bene, la Juve mi preoccupa non avendo le coppe. Le romane hanno squadre importanti, ma non sono partite benissimo. La Lazio vista a Napoli, però, ha fatto vedere segnali davvero di livello".