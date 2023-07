Porto, idea Miranda per la difesa: piace anche al Milan

Il Porto ha individuato un possibile rinforzo per il reparto difensivo. Come riporta BolanaredePT, il nome che piace ai dirigenti del club biancoblu è quello di Juan Miranda del Betis Siviglia. Il calciatore è reduce da tre stagioni - impreziosite da 6 gol e 9 assist - nelle file della società andalusa, che non vorrebbe privarsi del suo terzino sinistro.

Stando a quanto riporta Relevo, sul giocatore classe 2000 del Real Betis c'è anche il Milan. Il terzino, cresciuto nelle giovanili del Barcellona, al momento sul tavolo ha anche la possibilità di rinnovare col club spagnolo e vuole pensarci su.