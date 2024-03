Portogallo, i convocati di Martinez: c'è anche il rossonero Leao

Sono 32 i calciatori convocati dal ct del Portogallo Roberto Martinez per le sfide amichevoli contro Svezia, in casa il 21 marzo e Slovenia, in trasferta il 26 marzo. Presenti due giocatori che militano in Serie A come il portiere Rui Patricio della Roma e Rafael Leao del Milan. Questo l’elenco completo:

Portieri: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhamptpn), Rui Patrício (Roma)

Difensori: João Cancelo (Barcelona), Nélson Semedo (Wolverhampton), João Mário (Porto), Diogo Dalot (Manchester United), Raphael Guerreiro (Bayern Monaco), Nuno Mendes (PSG), Diogo Leite (Union Berlino), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting), Toti Gomes (Wolverhampton), Danilo Pereira (PSG)

Centrocampisti: João Palhinha (Fulham), Rúben Neves (Al-Hilal), João Neves (Benfica), Bruno Fernandes (Manchester United), Otávio Monteiro (Al Nassr), Vitinha (PSG), Matheus Nunes (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City)

Attaccanti: Francisco Conceição (Porto), Jota Silva (Vitória), Francisco Trincão (Sporting), Bruma (Braga), Rafael Leão ( Milan), João Félix (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Gonçalo Ramos (PSG)