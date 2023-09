Portogallo, la pagella di Leao: Rafa scalda i motori per il derby, voto 6.5

Qualificazioni agli Europei, Portogallo-Lussemburgo 9-0 (12' e 45+4' G. Ignacio, 18' e 34' G. Ramos, 57' e 78' Jota, 67' Horta, 83' B. Fernandes, 88' Felix)

Rafa Leao scalda i motori e inizia a toccare giri alti in vista del derby di sabato contro l'Inter. L'esterno rossonero, infatti, è stato protagonista di una buona prestazione nel match odierno contro il Lussemburgo, valido per la 6ª giornata delle qualificazioni agli Europei 2024 e terminato per 9-0 in favore del Portogallo. I lusitani, allenati da Roberto Martinez, hanno conquistato i tre punti contro la selezione dei "Leoni Rossi" grazie alle doppiette di Gonçalo Ramos, Gonçalo Ignacio e Diogo Jota e alle reti di Ricardo Horta, Bruno Fernandes e Joao Felix. Con il milanista Leao che è stato l'autore della sgasata sulla sinistra da cui è nato il gol del momentaneo 3-0: bruciato Jans sull'out di sinistra, l'esterno rossonero ha poi servito a rimorchio Gonçalo Ramos, che con un controllo fantastico e un dribbling impeccabile sul proprio marcatore ha spedito in rete trafiggendo l'incolpevole Moris sul primo palo.

Per la redazione di MilanNews.it, dunque, il voto in pagella di Rafa Leao, che è rimasto in campo fino al 75esimo (sostituito dall'esterno dell'Al-Nassr ed ex-Porto Otavio), è 6.5: oltre al passaggio chiave all'attaccante del Paris Saint-Germain, squadra che il Milan affronterà nei gironi di Champions League, il numero 17 portoghese, di fatto, si è reso spesso pericoloso con le sue classiche volate palla al piede sulla corsia mancina a spaccare la linea della difesa avversaria. Ma manca spesso la precisione sui cross in area di rigore: diversi, infatti, in queste occasioni, i palloni regalati alla retroguardia del Lussemburgo.

CLASSIFICA GIRONE J - Portogallo 18, Slovacchia 13, Lussemburgo 10, Bosnia-Erzegovina 6, Islanda 6, Liechtenstein 0.