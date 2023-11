Portogallo, Leao convocato per le sfide a Liechtenstein e Islanda

Come annunciato dalla federazione portoghese, Rafael Leao, attaccante del Milan, è stato convocato per gli impegni della prossima sosta contro Liechtenstein e Islanda, validi per le qualificazioni a Euro2024 (il Portogallo è già qualificato).