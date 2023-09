Portogallo-Lussemburgo: per Leao un assist e 74 minuti giocati

Si sono conclusi gli impegni con la nazionale portoghese per Rafael Leao. L’attaccante del Milan, partito titolare nel match casalingo vinto del Portogallo contro il Lussemburgo, è rimasto in campo per 74 minuti e ha fornito l’assist per il gol del 3-0 di Gonçalo Ramos. L’attaccante del Milan ha lasciato il suo posto a Otavio. Rafa è atteso domani a Milano e domani si unirà al gruppo per preparare il derby.