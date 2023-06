Posizione in campo preferita? Kalulu: "Devi saper giocare ovunque"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Difensore centrale o terzino? Nei suoi tre anni al Milan, Pierre Kalulu ha ricoperto entrambi i ruoli, affermandosi però soprattutto come centrale difensivo al fiano di Tomori. Alla Rivista Undici ha risposto così in merito alla sua posizione in campo preferita: "Per essere perfetto devi saper giocare ovunque. Ti aiuta tantissimo: se vuoi essere titolare in un grande club, devi poter aiutare la squadra dove ne ha bisogno"