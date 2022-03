Pradé: "Il Decreto Crescita un vero problema per i settori giovanili"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Intervenuto al Museo del Calcio di Coverciano, in occasione dell'evento in cui state donate le due Coppe Carnevale vinte nel 1966 e 1973 dalla Fiorentina, il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW sul Decreto Crescita: "La Fiorentina sta combattendo una situazione difficile per il calcio italiano, ma fin quando il Decreto Crescita, con una tassazione agevolata, è così forte per quanto riguarda gli stranieri, il nostro movimento, il nostro settore giovanile, è fortemente penalizzato. I costi, tra uno e l'altro, sono veramente ingenti e tantissimi. Per quello che riguarda la formazioni crea grandissime difficoltà per tutti i vivai delle squadre italiane. Questa è una cosa che va assolutamente rivista perché il talento dobbiamo sfruttarlo ed è una cosa che un direttore insieme ad una società si deve chiedere".