Pradè non ci sta e contesta l'arbitro: "Perdere così non va bene"

(ANSA) - ROMA, 11 SET - "Perdere per una situazione così non va bene, si vede bene il fallo del giocatore del Bologna. Evidentemente non abbiamo capito il regolamento: hanno fatto 3' di Var per un fuorigioco di Arnautovic e non hanno visto il precedente gesto falloso di Kasius. Sono avvelenato. Chiediamo spiegazioni in modo molto educato, le società stanno cercando di aiutare gli arbitri: vorrei capire bene, perché non è stato fischiato il fallo in occasione del gol del Bologna. L'arbitro ha commesso un errore, basta che lo dicono, sbagliano tutti". Così il ds della Fiorentina, Daniele Padrè, parlando a Dazn, dopo la sconfitta subita dai viola a Bologna. "Più fallo di quello non esiste nulla - ha aggiunto - lo hanno visto tutti". (ANSA).