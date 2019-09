Prandelli: "Azzurri gruppo eccezionale"

(ANSA) - ROMA, 10 SET - L'ex ct della nazionale Cesare Prandelli promuove a pieni voti il nuovo corso azzurro targato Roberto Mancini: "Gruppo eccezionale, con molti giovani in un progetto tecnico vincente. Tra qualche anno avranno più maturità, esperienza e consapevolezza. Si arriverà agli Europei con esuberanza, voglia di arrivare e dimostrare", ha detto Prandelli intervenuto sulle frequenze di 'Radio Punto Nuovo'. dove ha parlato anche della lotta scudetto: "Per me la griglia è Juventus-Napoli-Inter, con il Napoli molto vicino alla Juventus" e se alla fine vincessero gli azzurri di Carlo Ancelotti "sarebbe un bene per tutti, meno ovviamente che ai tifosi della Juventus. Da tifoso del calcio però vorrebbe dire avere molte squadre competitive che lottano fino alla fine, grande interesse e grande partecipazione ed entusiasmo dei tifosi".