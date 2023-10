Prandelli: "Bellingham a me ricorda un po’ Rijkaard"

"Lautaro è la guida, ma l’Inter ha tante alternative e dopo la finale di Champions dello scorso anno gioca con una consapevolezza maggiore tanto in campionato quanto in Champions. La vittoria contro i portoghesi spingerà i nerazzurri anche in Serie A". Parola di Cesare Prandelli, intervistato da La Gazzetta dello Sport.

L'ex commissario analizza anche la prestazione del Napoli, sconfitto dal Real Madrid: "Non dimentichiamoci chi aveva di fronte la squadra di Garcia. Ancelotti ha dei giocatori super: Bellingham è stratosferico e non lo dico soltanto per il gol e l’assist: è un mix di tecnica e atletismo, sfiora la perfezione. A me ricorda un po’ Rijkaard".