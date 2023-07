Prandelli elogia il Milan: "Si sta muovendo con le idee chiare"

Cesare Prandelli, allenatore ed ex Ct della nazionale italiana di calcio, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport e ha parlato anche di calciomercato indicando, secondo la sua opinione, chi si sta muovendo meglio e perché. Le sue dichiarazioni: "Non mi piace commentare il mercato, non l’ho mai fatto. Però... il Milan si sta muovendo con le idee chiare. Ha cambiato molto, ma nei tempi giusti per consentire a Pioli di lavorare al meglio. Chukwueze, Loftus-Cheek e Pulisic sono tutti potenzialmente forti"