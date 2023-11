Prandelli: "Il Milan è in una fase di confusione"

"Il Milan è in una fase di confusione. Bisogna capire bene quale sarà il ruolo di Ibrahimovic. Penso che Pioli non abbia bisogno di alcun tipo di appoggio, se non persone di personalità come Ibra per condividere con i dirigenti la gestione del gruppo. L'allenatore non può fare tutto. Pioli allena da trent'anni, ha capacità, innovazione ed equilibrio, credo ci sia confusione sul possibile ruolo di Ibra". Così Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.