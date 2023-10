Prandelli: "Il Milan mi sta impressionando. Bravo Pioli ad inserire i nuovi e a rilanciare Adli"

Cesare Prandelli, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha commentato così il match di stasera del Milan in casa del Borussia Dortmund: "I rossoneri si dovranno confrontare con un’ottima squadra e uno stadio impegnativo. Ma sono fiducioso: il Milan, a parte l’incidente di percorso nel derby contro l’Inter, mi sta impressionando in questo inizio di stagione tanto nell’interpretazione della gara quanto nelle individualità. Pioli, che non scopriamo certo oggi, è stato bravo a inserire velocemente i nuovi acquisti e anche a rilanciare Adli, che mi sembra un giocatore molto interessante in mezzo al campo".