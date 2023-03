MilanNews.it

Come riporta il sito ufficiale del Milan, il programma di oggi a Milanello prevede il pranzo alle 12.00, poi a seguire una seduta di allenamento al pomeriggio in vista del prossimo match di campionato che vedrà i rossoneri di Stefano Pioli affrontare in trasferta l'Udinese (sabato 18 marzo alle 20.45).