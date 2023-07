Prati (all. U15 femminile): "L'anno scorso reso al di sotto di quanto potevamo, ora ce l'abbiamo fatta a vincere"

MilanNews.it

Intervistata su acmilan.com, queste le parole post vittoria del campionato di Mister Ilenia Prati, allenatrice dell'Under 15 Femminile: "L'anno scorso abbiamo reso al di sotto di quanto potevamo, quest'anno ci abbiamo provato con le giuste motivazioni sia da parte della squadra che dello staff. Dal 21 agosto al 30 giugno il gruppo ha lavorato in maniera fantastica per raggiungere l'obiettivo. E alla fine ce l'abbiamo fatta: che bello. Stiamo tutti lavorando con dei principi chiari. Se si lavora bene poi si fanno crescere delle giocatrici di qualità, in grado di giocare ad alto livello.