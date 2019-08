Precampionato, il minutaggio del reparto difensivo di Giampaolo

Dopo le prime amichevoli estive, Marco Giampaolo sta cercando di dare l’impronta della propria mano alla squadra. Lo sta facendo dosando il minutaggio dei propri uomini, in maniera tale da far giocare un po’ tutti e conoscersi meglio e più velocemente. In questa speciale classifica, troviamo al primo posto Ricardo Rodriguez (289'), seguito da Davide Calabria (257'), Romagnoli (250'), Gigio Donnarumma (243'), Mateo Musacchio (186’), Matteo Gabbia (117’), Strinic (184’), Andrea Conti (146'), Pepe Reina (91'), Diego Laxalt (45'), Antonio Donnarumma (45') e Theo Hernandez (45’).