Preferisce la quarta maglia nera o quella bianca? Ecco la risposta di Pioli in conferenza

Queste le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa sul match di domani contro il Napoli in merito alla due nuove maglie presentate nelle scorse ore dal Milan:

Preferisce la quarta maglia nera o quella bianca?

"Giudico dopo che le hanno indossate, ma a me piacciono tutti quelli del Milan. Quella nera mi piace molto".

Il Milan ha presentato nei giorni scorsi il quarto kit di questa stagione, frutto della collaborazione tra Puma e Pleasures. Il kit presenta due versioni "complementari" che verranno vestite entrambe in due partite distinte. Per la prima volta nella storia del Club, le due versioni del Fourth Kit saranno utilizzate in partite separate. Nella partita casalinga contro il Napoli, l'11 febbraio, i giocatori indosseranno la versione black, mentre il portiere sfoggerà la versione pristine, creando un contrasto visivo sul campo. Nella partita in trasferta contro il Monza, il 18 febbraio, questa dinamica sarà invertita. Il design ground-breaking e il concetto innovativo si estendono anche alla squadra femminile del Milan, che indosserà con orgoglio il Fourth Kit nel derby contro l'Inter del 17 febbraio.