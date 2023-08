Premier: l'Arsenal risponde al City, buon esordio del Brighton

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - L'Arsenal risponde subito al Manchester City, vittorioso ieri 3-0 in casa del Burnley nel match d'apertura della Premier League 2023/24, superando 2-1 il Nottingham Forest all'Emirates Stadium. La partita, la prima nel programma del sabato, è cominciata in forte ritardo perché problemi al sistema di biglietteria elettronica hanno bloccato migliaia di tifosi fuori dall'impianto. I Gunners si sono imposti grazie ai gol nel primo tempo di Eddie Nketiah e Bukayo Saka, ma hanno dovuto soffrire fino all'ultimo a causa della rete subita nel finale da Awoniyi. In campo sono scesi tutti e tre i nuovi acquisti dei vicecampioni d'Inghilterra, Declan Rice, Kai Havertz e Jurrien Timber, costati in tutto oltre 220 milioni di euro, ma il terzino sinistro olandese è uscito per infortunio a inizio ripresa.

Brillante vittoria per il Brighton di Roberto De Zerbi, che si è imposto 4-1 sul neopromosso Luton con le reti di March, Joao Pedro su rigore, Adingra e Ferguson. Negli altri incontri del pomeriggio, il Fulham ha vinto 1-0 in casa dell'Everton e con lo stesso punteggio il Crystal Palace si è imposto a Sheffield. E' finita 1-1 la sfida tra il Bournemouth e il West Ham. (ANSA).