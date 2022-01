Premier, l'Everton ufficializza, Lampard nuovo allenatore

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - L'Everton ha ufficializzato Frank Lampard come nuovo allenatore. L'ex centrocampista della nazionale inglese ha firmato un contratto di due anni e mezzo - fino a giugno 2024 - e dirigerà la prima squadra nel quarto turno di FA Cup contro il Brentford a Goodison Park, sabato 5 febbraio. Lampard ha iniziato ad allenare con il Derby County nel 2018, portando i Rams alla finale degli spareggi del campionato. L'anno successivo è stato nominato capo allenatore del suo ex club, il Chelsea e ha guidato i londinesi al quarto posto in Premier League e alla finale di FA Cup nella sua prima stagione in panchina. Lampard rileva l'Everton dalle mani dello spagnolo Rafael Benitez, rimosso prima della sosta per gli incontri internazionali, al 16/o posto in Premier League e 4 punti sopra la zona retrocessione. (ANSA).