Premier League, accordo rivoluzionario: 4 partite saranno trasmesse su Twitch

La Premier League sarebbe pronta per un'ennesima rivoluzione tra campo e piattaforme digitali. Dopo gli accordi con Amazon risalenti allo scorso anno, nelle ultime proprio il colosso dell'export ha annunciato di aver chiuso un accordo rivoluzionario nella trasmissione di alcuni match della Premier League. Secondo quanto riporta 'Deadspin', in particolare, 4 partite saranno trasmesse sulla piattaforma di streaming Twitch dove sarà presente anche una live chat in cui si potranno commentare le partite.