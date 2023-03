Premier League, il Tottenham torna alla vittoria dopo l'eliminazione contro il Milan

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Il Liverpool, dopo la valanga di reti al Manchester United, è crollato in modo inatteso sul campo del Bournemouth ultimo in classifica, che all'andata aveva battuto 9-0, frenando la sua rincorsa ai primi quattro posti di Premier League. Complice un errore dal dischetto di Salah, i padroni di casa sono riusciti a fare un colpo che è valso un balzo fino al quart'ultimo posto, in zona salvezza. Negli altri incontri odierni della 27/a giornata, hanno vinto anche il Manchester City, il Chelsea e il Tottenham, con la squadra di Guardiola che si è portata a -2 dalla capolista Arsenal, che gioca domani, e quella di Conte, quarta, che ha allungato a +6 sul Liverpool. Il City, sceso in campo per ultimo oggi, ha capitalizzato al massimo un rigore realizzato da Haaland, al 27/o centro in campionato, nel finale di gara sul campo del Crystal Palace. Gli Spurs hanno sconfitto 3-1 il Nottingham Forest con doppietta di Kane e rete di Son, ma l'eliminazione dalla Champions ad opera del Milan resta un'ombra pesante su Antonio Conte.